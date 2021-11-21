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Ученые назвали 3 способа продлить жизнь

Стелла Шмель
6 часов назад

Британские ученые перечислили 3 повседневные привычки, которые могут увеличить продолжительность и качество жизни. Об этом пишет Daily Express.

Ученые назвали 3 способа продлить жизнь
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Несколько простых жизненных правил могут свести к минимуму риск возрастных заболеваний.

Во-первых, исследователи рекомендуют не злоупотреблять сахаром, так как его высокие показатели могут спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Контроль за количеством потребляемого сахара замедлит старение и улучшит состояние организма.

Во-вторых, ученый доктор Дэвид Синклер (David Sinclair) посоветовал принимать по 1000 миллиграммов антиоксиданта ресвератрола. Его можно найти в красном вине и ряде других продуктов. Антиоксидант ресвератрола считается помощником замедления процесса старения. Также он помогает в борьбе с раком, диабетом, болезнями сердца и ожирением.

В-третьих, специалисты рекомендуют принимать витамин D, так как его уровень содержания в организме обратно пропорционален риску смерти. Несмотря на то, что организм вырабатывает его при попадании прямых солнечных лучей на кожу, в период с октября по март его рекомендуют принимать в виде таблеток из-за недостаточного получения витамина естественным образом.

Обязательно перед приемом витаминов и других препаратов посоветуйтесь со специалистом.

Ранее мы писали о том, как можно восполнить дефицит витамина D без лекарств.

Новости,Дэвид Синклер,
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