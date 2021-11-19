Врач перечислил причины появления "жирной" крови

"Чаще всего хилезная кровь связана с погрешностями в диете человека: либо с большим количеством потребляемой жирной пищи, либо, что встречается чаще, с употреблением жирной пищи накануне сдачи анализа. Дело в том, что жировые частицы перерабатываются достаточно медленно. Если съесть очень много жареной картошки или копченого сала, значительная часть жира будет циркулировать некоторое время в человеческой крови, придавая ей довольно своеобразный внешний вид и меняя показания многих исследований",