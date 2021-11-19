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Врач перечислил причины "жирной" крови

Стелла Шмель
2 часа назад

Врач-гематолог, завотделением трансфузиологии НМИЦ имени Дмитрия Рогачева Павел Трахтман рассказал, у кого и почему диагностируют так называемую "жирную" кровь. О причинах он подробнее объяснил в беседе с радио Sputnik.

Врач перечислил причины появления "жирной" крови
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Жирной" называют ту кровь, в анализе которой диагностирован повышенный уровень жиров. Связано это с различными причинами, не всегда это симптом болезни.

"Чаще всего хилезная кровь связана с погрешностями в диете человека: либо с большим количеством потребляемой жирной пищи, либо, что встречается чаще, с употреблением жирной пищи накануне сдачи анализа. Дело в том, что жировые частицы перерабатываются достаточно медленно. Если съесть очень много жареной картошки или копченого сала, значительная часть жира будет циркулировать некоторое время в человеческой крови, придавая ей довольно своеобразный внешний вид и меняя показания многих исследований",

- пояснил Трахтман.

Тем не менее, иногда это является признаком нарушения обмена веществ.

"Подобные ситуации чаще встречаются у людей полных, с нарушенным холестериновым обменом, когда избыточный жир не успевает перерабатываться соответствующими ферментными системами организма и циркулирует в крови, приводя к некоторым заболеваниям. Наиболее известное – это атеросклероз, когда жировые отложения на стенках сосудов сужают их просвет и вызывают довольно драматичные проблемы со здоровьем".

Ранее мы писали о неожиданных причинах кровоточивости десен.

Новости,ИА Sputnik,
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