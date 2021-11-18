Неожиданные причины кровоточивости десен

%Кровоточивость десен встречается у 70% взрослого населения всего мира. Этот симптом неприятен и может возникать без причины, но наиболее часто появляется при чистке зубов или при откусывании очень твердой пищи, например яблока. В материале "Рамблера" — неожиданные вещи, которые могут стать причиной кровоточивости десен.

Кровоточивость десен может возникать из-за серьезных заболеваний полости рта, но у нее есть и масса других причин.

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Дефицит витаминов

Если в вашем рационе недостаточно определенных витаминов и микроэлементов, могут пострадать десны. Переизбыток некоторых витаминов также может спровоцировать этот неприятный симптом. Чаще всего это происходит при недостатке витамина С. Он нужен для того, чтобы поддерживать соединительную ткань десен в здоровом состоянии. Недостаток витамина С грозит не только кровоточивостью, но и раскатыванием зубов, поэтому важно следить за тем, чтобы его было достаточно в вашем рационе. Если стоматолог подозревает у пациента недостаток витамина С, то его направляют на дополнительные исследования к другим врачам. Уже они назначают лечение и прием лекарств или добавок.

Зубной камень

Зубной камень появляется при неправильной чистке зубов. Налет скапливается в месте, где зуб выходит из десны и затвердевает. Из-за этого между десной и зубом образуется небольшой зазор. В некоторых случаях десна может обнажить зуб, что также грозит выпадением. Справиться с этой проблемой самостоятельно невозможно. Необходимо нанести визит к стоматологу, чтобы он удалил зубной камень. Делается это под анестезией, но никаких ограничений на пациента не накладывает. Воспримите это как механическую чистку зубов.

Неправильная зубная щетка

Эта причина относится к механическому повреждению зубов. Стоматологи утверждают, что ротовая полость каждого человека индивидуально, поэтому каждому пациенту подбирают соответствующую зубную щетку, пасту, нить и другие способы гигиены полости рта. Возможно, ваша зубная щетка слишком жесткая для десен. Следует обговорить эту проблему с вашим врачом.

Генетическая предрасположенность

Некоторые люди генетически более восприимчивы к заболеваниям десен. Если у ваших родителей или других ближайших родственников наблюдается кровоточивость десен, то, возможно, это генетическая предрасположенность. Чтобы узнать наверняка, нужно проводить специальные тесты. Если у вас есть болезнь, то чем раньше вы о ней узнаете, тем легче будет сохранить зубы здоровыми на долгие годы.

Я выделяю четыре причины неожиданных причин кровоточивости десен:

1. Из-за неожиданной травмы. Например, ткнул зубочисткой - она закровила!

2. Застрявший кусочек пищи, скорее всего, семечка какая-нибудь, незаметно для пациента вызывает воспаление под сосочком десны. Вечером, при использовании ирригатора пациент вымывает семечку, одновременно травмирует воспаленную десну, замечая кровь во рту. Для него это совершенно неожиданно, тк он даже не чувствовал семечку…

3. При частом употреблении дубящих веществ в пищу, курении и тд, чувствительность десны явно уменьшается, появившийся гингивит может оставаться незамеченным для пациента. На этом фоне пациент впервые использует флос или ирригатор, и вдруг, совершенно неожиданно замечает кровоточивость десен, которая может быть совершенно безболезненной