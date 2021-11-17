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Россиян предупредили о риске заражения вирусами Коксаки

Мария Каткова
4 часа назад

Роспотребнадзор выпустил заявление, в котором рассказал о профилактике инфекции, вызванной вирусами Коксаки. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.

Россиян предупредили о риске заражения вирусами Коксаки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По информации Роспотребнадзора, из-за пандемии коронавируса, вирусы Коксаки начали циркулировать в ноябре, а не летом, как это обычно бывает.

Заражение передается от человека к человеку. Больной выделяет вирусы с испражнениями, а инфицирование происходит через употребление воды, еды или через бытовые предметы. В некоторых случаях заражение происходит воздушно-капельным путем.

Около половины зараженных переносят инфекцию бессимптомно. У других проявляется лихорадка, головные и мышечные боли, боль в горле, тошнота, болевые ощущения в животе.

Инфицирование проявляется высыпаниями на коже, поражением верхних дыхательных путей, стоматитом, конъюнктивитом, склеритом, диареей, возможно развитие менингита.

Среди осложнений выделяется вирусный менингит, энцефалит и миокардит. Иногда все это приводит к летальному исходу.

Ранее "Рамблер" сообщал, что названы напитки, снижающие риск инсульта и деменции.

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