Россиян предупредили о риске заражения вирусами Коксаки

Роспотребнадзор выпустил заявление, в котором рассказал о профилактике инфекции, вызванной вирусами Коксаки. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.
По информации Роспотребнадзора, из-за пандемии коронавируса, вирусы Коксаки начали циркулировать в ноябре, а не летом, как это обычно бывает.
Заражение передается от человека к человеку. Больной выделяет вирусы с испражнениями, а инфицирование происходит через употребление воды, еды или через бытовые предметы. В некоторых случаях заражение происходит воздушно-капельным путем.
Около половины зараженных переносят инфекцию бессимптомно. У других проявляется лихорадка, головные и мышечные боли, боль в горле, тошнота, болевые ощущения в животе.
Инфицирование проявляется высыпаниями на коже, поражением верхних дыхательных путей, стоматитом, конъюнктивитом, склеритом, диареей, возможно развитие менингита.
Среди осложнений выделяется вирусный менингит, энцефалит и миокардит. Иногда все это приводит к летальному исходу.
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