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Врач раскрыл неочевидные причины болей в спине

Даша Краснова
3 часа назад

Травматолог-ортопед высшей категории Максим Гончаров рассказа про неочевидные причины болей в спине. Его слова передает радио Sputnik.

Врач раскрыл неочевидные причины болей в спине
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Существует множество факторов, которые приводят к болям. Например, дискомфорт может возникнуть даже из-за невроза, но выявить его невозможно, так как это психотерапевтический профиль.

Еще одна причина болей в спине, — плоскостопие, из-за которого центр тяжести смещается к поясничному отделу позвоночника.

«Люди любого возраста в таком случае испытывают боль, когда стоят. Нет какого-либо локального проявления справа или слева. Это именно разлитая болезненность по пояснично-крестцовому отделу позвоночника», — пояснил Гончаров.

Но самой распространенной причиной болей является «остеохондроз». К 50 годам число страдающих этим недугом приближается к 70 процентам.

"Нарушения кровоснабжения мозга, межпозвонковая грыжа и радикулит входят в число осложнений, к которым остеохондроз", - пояснил врач.

Остановить развитие болезни можно с помощью занятий спортивной ходьбой и езды на велотренажере.

До этого мы сообщали, как избавиться от болей в спине.

Новости,Максим Гончаров,ИА Sputnik,
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