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Опасную болезнь можно распознать по голосу

Даша Краснова
2 часа назад

Распознать начало болезни Паркинсона можно по изменениям в голосе человека. Об этом сообщают сотрудники Американской ассоциации болезни Паркинсона.

Опасную болезнь можно распознать по голосу
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным специалистов, у людей с недугом голос становится тише или сначала он может быть громким, а потом затихать. Также речь становится монотонной, так как пациенты не в состоянии контролировать уровень громкости и эмоциональности. О начале развития заболевания свидетельствует и заикание.

Болезнь Паркинсона – медленно прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание. Она возникает из-за нарушения выработки клетками мозга химического вещества дофамина, это ведет к нарушению функций клеток, отвечающих за движения человека.

Главными симптомами болезни являются мышечная ригидность, гипокинезия, тремор и постуральная неустойчивость. При этом пока болезнь считается неизлечимой, но современные методы лечения позволяют замедлить прогрессирование недуга.

Риск возникновения заболевания увеличивается с возрастом, у 4% людей оно диагностируется до 50 лет. Мужчины в 1,5 раза чаще подвержены болезни Паркинсона, чем женщины.

Ранее "Рамблер" сообщал о внешних признаках болезни сердца.

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