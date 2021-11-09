Внешние признаки болезней сердца: список

Организм человека — сложная единая система, в которой "неполадки" с работой одного органа отражаются и на других, более того, порой о проблемах со здоровьем сигнализируют и внешние признаки. О том, какие из них указывают на проблемы с сердцем, читайте в материале "Рамблера".

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О высокой вероятности развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, по слова ученых, свидетельствуют:

1. Диагональная складка на мочке уха

Симптом Фрэнка указывает на высокий риск развития атеросклероза и сердечных заболеваний. Причина появления такой складки — нарушение кровотока в организме.

2. Наросты на руках, ногах и веках

Мягкие узловатые жировые отложения, располагающиеся чаще всего на локтях, коленях, а также верхнем веке, свидетельствуют о повышенном уровне холестерина в крови, а также о сбое в липидном и углеводном обмене. Цвет этих наростов может варьироваться от бледно-желтого до оранжевого, а возникнуть они могут даже у молодых людей.

3. Посиневшие ногти

Если ногтевая пластина изменила цвет, став синюшной, это говорит о снижении уровня кислорода в крови. К врачу следует обратиться незамедлительно, особенно если посинела и кожа возле ногтя.

4. "Барабанные" пальцы

Изменившие форму пальцы (кончики уплотнились, стали шире остальных фаланг, а ногти изогнулись и стали выпуклыми) характерны для пороков сердца (врожденных или приобретенных). При таком заболевании тканям не хватает кислорода, поэтому пальцы и видоизменяются.

5. Сенильная дуга

Появление серого кольца вокруг радужной оболочки глаза или желтоватых отложений по ее внешнему краю предупреждают о развитии опасных сердечных болезнях. В частности, может указывать о сердечной недостаточности.

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