Внешние признаки болезней сердца: список

Организм человека — сложная единая система, в которой "неполадки" с работой одного органа отражаются и на других, более того, порой о проблемах со здоровьем сигнализируют и внешние признаки. О том, какие из них указывают на проблемы с сердцем, читайте в материале "Рамблера".
О высокой вероятности развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, по слова ученых, свидетельствуют:
Симптом Фрэнка указывает на высокий риск развития атеросклероза и сердечных заболеваний. Причина появления такой складки — нарушение кровотока в организме.
Мягкие узловатые жировые отложения, располагающиеся чаще всего на локтях, коленях, а также верхнем веке, свидетельствуют о повышенном уровне холестерина в крови, а также о сбое в липидном и углеводном обмене. Цвет этих наростов может варьироваться от бледно-желтого до оранжевого, а возникнуть они могут даже у молодых людей.
Если ногтевая пластина изменила цвет, став синюшной, это говорит о снижении уровня кислорода в крови. К врачу следует обратиться незамедлительно, особенно если посинела и кожа возле ногтя.
Изменившие форму пальцы (кончики уплотнились, стали шире остальных фаланг, а ногти изогнулись и стали выпуклыми) характерны для пороков сердца (врожденных или приобретенных). При таком заболевании тканям не хватает кислорода, поэтому пальцы и видоизменяются.
Появление серого кольца вокруг радужной оболочки глаза или желтоватых отложений по ее внешнему краю предупреждают о развитии опасных сердечных болезнях. В частности, может указывать о сердечной недостаточности.
Важно:
Заметив у себя вышеперечисленные признаки, ни в коем случае не занимайтесь самолечением! Обратитесь к специалисту, который назначит необходимые обследования для постановки диагноза.