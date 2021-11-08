Сомнолог назвал лучшую позу для сна

Сомнолог, руководитель Центра медицины МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин рассказал, как положение тела влияет на качество сна. Его слова приводит "Вечерняя Москва".
Как заявил медик, сейчас ученые сошлись во мнении, что полезнее всего спать на боку. Эта поза избавляет внутренние органы от излишнего давления. Кроме того, она оптимальна с точки зрения влияния на дыхание.
«Опасения многих людей лежать так из-за того, что «слева находится сердце», – полная ерунда. Возможно положение и на левом, и на правом боку», – сказал врач.
Однако такое положение, по его словам, подходит не всем:
«Желудок человека, который плотно поел и лежит на правом боку, оказывается слева вверху. Если у этого человека есть недостаточность клапана между пищеводом и желудком, возникает риск заброса желудочного содержимого в пищевод и даже в верхние дыхательные пути».
Медик предупредил, что не стоит часто спать на спине. Эта поза негативно влияет на дыхание и повышает риск развития некоторых заболеваний:
«Во время сна на спине человек больше храпит и повышаются риски апноэ (остановки дыхания). Теперь доказали, что в некоторых случаях появляются риски развития сердечно-сосудистых и даже онкологических заболеваний. Известно, что положение сна на спине влияет на здоровье негативным образом вне зависимости от апноэ. Каковы механизмы этого воздействия – еще не совсем понятно. Возможно, если используется особенно высокая подушка, возникает сильный изгиб в районе шеи. Тогда в головном мозге может сформироваться венозный застой».
Сон на животе тоже может быть вреден для здоровья, так как в таком положении оказывается сильное давление на органы желудочно-кишечного тракта, и может нарушаться процесс пищеварения.