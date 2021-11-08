Сомнолог назвал лучшую позу для сна

«Во время сна на спине человек больше храпит и повышаются риски апноэ (остановки дыхания). Теперь доказали, что в некоторых случаях появляются риски развития сердечно-сосудистых и даже онкологических заболеваний. Известно, что положение сна на спине влияет на здоровье негативным образом вне зависимости от апноэ. Каковы механизмы этого воздействия – еще не совсем понятно. Возможно, если используется особенно высокая подушка, возникает сильный изгиб в районе шеи. Тогда в головном мозге может сформироваться венозный застой».