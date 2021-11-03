Врач рассказала, как избавиться от головной боли без таблеток

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, как можно избавиться от головной боли без помощи таблеток. Об этом она сообщила в программе «Доктор 24» на телеканале «Москва 24».
Соломатина отметила, что утверждение о том, что нельзя терпеть головную боль, иначе случится инсульт — миф. Не только скачки давления являются причиной головной боли.
"Нужно насторожиться, когда нестерпимая головная боль возникает у пожилого человека. Но у молодых людей она может быть от напряжения. Часто головная боль начинает возникать где-то ближе ко второй половине дня, сдавливает голову. В этом случае нужно размяться, а еще можно сделать ряд упражнений, которые улучшат кровоток"
Эксперт добавила, что головная боль при гипертонии появляется не всегда. Давление может повышаться и без неприятных ощущений. Она говорит, что не только обезболивающие могут снять головную боль. Есть и другие способы.
"Иногда помогает свежий воздух. Так головной мозг и кровь насыщаются кислородом, потому что, когда мозг недополучает кислород, он накапливает продукты обмена, которые токсично на него воздействуют. Также можно делать упражнение на сопротивление: давите ладонями на лоб, а лбом – на ладонь. То же самое по бокам головы и на затылке"
От инсульта можно обезопасить себя другими способами. Врач назвала способы предотвратить инсульт.