Врач рассказала, как избавиться от головной боли без таблеток

"Иногда помогает свежий воздух. Так головной мозг и кровь насыщаются кислородом, потому что, когда мозг недополучает кислород, он накапливает продукты обмена, которые токсично на него воздействуют. Также можно делать упражнение на сопротивление: давите ладонями на лоб, а лбом – на ладонь. То же самое по бокам головы и на затылке"