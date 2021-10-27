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Мясников развенчал миф о красном мясе

Мария Каткова
5 часов назад

Врач и телеведущий Александр Мясников развенчал миф о вреде красного мяса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир "России 1".

Мясников развенчал миф о красном мясе
Фото: Доктор Мясников/FacebookДоктор Мясников/Facebook

Как уверен Мясников, до 2020 года "весь мир" был уверен в том, что красное мясо вредно для сердца. На самом деле умеренное употребление этого продукта не повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Врач рассказал, что перед пандемией коронавируса ученые пересмотрели данные, которые говорили о связи мяса и провоцировании болезней сердца. В итоге суждение о вреде этого продукта было опровергнуто. Однако у него все же есть вред. Чтобы его избежать нужно употреблять красное мясо не более трех раз в неделю.

"В больших количествах может увеличить онкологию кишечника. Про сердце мы теперь не столь уверены… Сегодня уже не столь категорично об этом говорят, как мы говорили все эти десятилетия"

Мясников рассказал, что простуда не всегда становится причиной боли в горле.

Новости,Александр Мясников,
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