Мясников развенчал миф о красном мясе

Врач и телеведущий Александр Мясников развенчал миф о вреде красного мяса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир "России 1".

Фото: Доктор Мясников/Facebook Доктор Мясников/Facebook

Как уверен Мясников, до 2020 года "весь мир" был уверен в том, что красное мясо вредно для сердца. На самом деле умеренное употребление этого продукта не повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Врач рассказал, что перед пандемией коронавируса ученые пересмотрели данные, которые говорили о связи мяса и провоцировании болезней сердца. В итоге суждение о вреде этого продукта было опровергнуто. Однако у него все же есть вред. Чтобы его избежать нужно употреблять красное мясо не более трех раз в неделю.

"В больших количествах может увеличить онкологию кишечника. Про сердце мы теперь не столь уверены… Сегодня уже не столь категорично об этом говорят, как мы говорили все эти десятилетия"