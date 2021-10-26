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Доктор Мясников назвал неожиданные причины боли в горле

Даша Краснова
1 час назад

В эфире программы «О самом главном» Александр Мясников объяснил причину болей в горле.

Доктор Мясников назвал неожиданные причины боли в горле
Фото: кадр из передачикадр из передачи

«По большей части, если мы говорим о взрослых, то боль в горле, как правило, не инфекционная. Есть много заболеваний, которые сопровождаются болью в горле», — объяснил доктор.

Например, фибромиалгия — ревматическое заболевание, которое вызывает боль в мышцах, связках и сухожилиях и от которого, по словам специалиста, страдает каждая пятая женщина в мире.

Мясников подчеркнул, что фибромиалгия сопровождается плохим сном, усталостью, болью в суставах и увеличением лимфоузлов.

Но чаще всего горло болит из-за аллергии. В этом случае Мясников призвал принимать не обезболивающие или антибиотики, а антигистаминные средства.

Еще одной причиной Мясников назвал повышенную кислотность желудка.

«Кислое содержимое желудка забрасывается за кольцо пищевода, не полностью прикрытое, и дальше, особенно когда вы лежите, забрасывается в горло, вызывая хронический кашель, боль в горле и осиплость голоса», — объяснил доктор.

Тогда боль в горле возникает из-за химического ожога. Поэтому пациентам рекомендуют лекарства, снижающие кислотность желудка.

Боль в горле может возникать из-за сухости слизистых оболочек. По словам Мясникова, эта проблема особенно актуальна в отопительный период, когда влажность воздуха падает.

«Все пересыхает, нарушается мукозальный иммунитет, и в частности пересыхают слизистые», — заключает доктор.

До этого Мясников объяснял ошибки при приеме обезболивающих препаратов.

Новости,Александр Мясников,
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