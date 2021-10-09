Мясников назвал главную ошибку при приеме обезболивающих

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что нестероидные противовоспалительные медикаменты, которые часто в обиходе называют обезболивающими, представляют серьезную опасность для гипертоников.

Также медик заметил, что обезболивающие препараты надо принимать только вместе с лекарствами для желудка, чтобы предупредить развитие язвы. Кроме того, по словам Мясникова, обезболивающие отрицательно влияют на состояние почек и сосудов. Именно поэтому при гипертонии важно регулярно проверять почки.