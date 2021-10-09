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Мясников назвал главную ошибку при приеме обезболивающих препаратов

Кристина Уколова
1 час назад

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что нестероидные противовоспалительные медикаменты, которые часто в обиходе называют обезболивающими, представляют серьезную опасность для гипертоников.

Мясников назвал главную ошибку при приеме обезболивающих
Фото: PixabayPixabay

«Провоцируют подъем давления, провоцируют гипертонические кризы, инфаркты и абсолютно противопоказаны при сердечной недостаточности», — уточнил специалист.

Также медик заметил, что обезболивающие препараты надо принимать только вместе с лекарствами для желудка, чтобы предупредить развитие язвы. Кроме того, по словам Мясникова, обезболивающие отрицательно влияют на состояние почек и сосудов. Именно поэтому при гипертонии важно регулярно проверять почки.

А в июле Мясников назвал парацетамол самым безопасным противовоспалительным средством, которое не вызывает негативной побочной реакции для желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.

Тем временем онколог Антон Иванов рассказал, какие препараты провоцируют рак.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,Антон Иванов,
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