Врач назвала главную опасность недосыпа

Врач из США Ребекка Роббинс, которая специализируется на изучении сна, рассказала о главных опасностях недосыпа. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Роббинс рассказала, что в течении дня человеческий мозг вырабатывает определенные токсины. Их накопление наблюдается при развитии болезни Альцгеймера и деменции. Сон помогает избавиться от токсинов.

"Когда мы спим, мозг не только прекращает их выделять, но и производит мозговую жидкость, которая, по сути, отмывает его и удаляет накопившиеся токсины", — отметила врач.

Также недосып может сказаться на уровне иммунитета. Он повышает риск заболевания простудой и гриппом в двое, а также замедляет выработку антител после вакцинации.

Для улучшения качества сна врач посоветовала каждый день ложиться и вставать в одно время. Ложиться в кровать нужно на полчаса раньше, чтобы уснуть и расслабиться. Тем, кто не может заснуть, Роббинс посоветовала не включать телефон, а сесть и помедитировать.