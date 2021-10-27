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Врач назвала главную опасность недосыпа

Мария Каткова
5 часов назад

Врач из США Ребекка Роббинс, которая специализируется на изучении сна, рассказала о главных опасностях недосыпа. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Врач назвала главную опасность недосыпа
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Роббинс рассказала, что в течении дня человеческий мозг вырабатывает определенные токсины. Их накопление наблюдается при развитии болезни Альцгеймера и деменции. Сон помогает избавиться от токсинов.

"Когда мы спим, мозг не только прекращает их выделять, но и производит мозговую жидкость, которая, по сути, отмывает его и удаляет накопившиеся токсины", — отметила врач.

Также недосып может сказаться на уровне иммунитета. Он повышает риск заболевания простудой и гриппом в двое, а также замедляет выработку антител после вакцинации.

Для улучшения качества сна врач посоветовала каждый день ложиться и вставать в одно время. Ложиться в кровать нужно на полчаса раньше, чтобы уснуть и расслабиться. Тем, кто не может заснуть, Роббинс посоветовала не включать телефон, а сесть и помедитировать.

В сезон простуд нужно принимать витамины. Врач рассказал, какие из них отвечают за иммунитет.

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