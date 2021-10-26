Врач перечислил главные витамины для укрепления иммунитета

Доктор медицинских наук Энтони Фаучи объяснил, какие витамины необходимы для поддержания иммунной системы.

По его мнению, важно в достаточном количестве получать витамины C и D. Витамин C является отличным антиоксидантом, а D делает организм невосприимчивым к разного рода инфекциям.

По словам сотрудников Отдела пищевых добавок Национального института здравоохранения (NIH), витамин D содержится в сыре, говяжьей печени, жирной рыбе и яичных желтках. Также он вырабатывается в организме во время нахождения на солнце.

Витамин С содержится в апельсинах, клубнике, брокколи, помидорах. Результаты исследования учёных из «Кокрейна» демонстрируют, что люди, принимающие витамин С, болели на 8 (взрослые) и 14 (дети) процентов легче и выздоровели примерно на сутки раньше. Также достаток витамина C снижает риск подхватить простуду на 50%.