Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+15° в 
USD 69.55EUR 80.70BRENT 85.47
Войти в почту

Врач перечислил главные витамины для укрепления иммунитета

Даша Краснова
2 часа назад

Доктор медицинских наук Энтони Фаучи объяснил, какие витамины необходимы для поддержания иммунной системы.

Врач перечислил главные витамины для укрепления иммунитета
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его мнению, важно в достаточном количестве получать витамины C и D. Витамин C является отличным антиоксидантом, а D делает организм невосприимчивым к разного рода инфекциям.

По словам сотрудников Отдела пищевых добавок Национального института здравоохранения (NIH), витамин D содержится в сыре, говяжьей печени, жирной рыбе и яичных желтках. Также он вырабатывается в организме во время нахождения на солнце.

Витамин С содержится в апельсинах, клубнике, брокколи, помидорах. Результаты исследования учёных из «Кокрейна» демонстрируют, что люди, принимающие витамин С, болели на 8 (взрослые) и 14 (дети) процентов легче и выздоровели примерно на сутки раньше. Также достаток витамина C снижает риск подхватить простуду на 50%.

Доктор медицинских наук Ричард Уоткинс отмечает, что людям нужно принимать витамины D и С для укрепления иммунитета. То же самое советуют эксперты NIH. Перед приемом витаминов обязательно необходимо пройти консультацию у врача.

Ранее "Рамблер" сообщал, какие симптомы указывают на дефицит витамина D.

Новости,Энтони Фаучи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители