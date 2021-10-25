Двойное заражение гриппом и COVID-19 влияет на тяжесть заболевания

Одновременное заражение гриппом и коронавирусом влечет за собой тяжелое протекание этих болезней. Об этом газете "Известия" в большом интервью рассказал директор института гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов.
Специалист подтвердил возможность одновременного инфицирования и развития смешанной инфекции COVID-19 и гриппа.
"Течение заболевания разное. Наиболее неблагоприятное сочетание инфекции COVID–грипп у людей старшего возраста и с сопутствующими заболеваниями. Пугать не хочется, но те, у кого регистрировали сочетанную инфекцию, умирали в 2,5 раза чаще. Более тяжелое течение заболевания вполне закономерно. В России такие случаи не описаны, их немного и по данным зарубежных специалистов",
— пояснил он, добавив, что один из ключевых способов предупреждения инфекционных болезней — это вакцинация.
"В предстоящий эпидемический сезон гриппа и ОРВИ, который у нас традиционно начинается осенью, я и мои коллеги рекомендуем сделать прививку от гриппа, а также тем, кто не привит, вакцинироваться от пневмококковой инфекции, поскольку одно из осложнений при гриппозной инфекции — это пневмония, вызванная в том числе пневмококком. Сегодня наиболее актуален вопрос о широком охвате вакцинацией против COVID-19. Поэтому призываю россиян привиться сейчас против этой инфекции".
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