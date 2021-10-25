Двойное заражение гриппом и COVID-19 влияет на тяжесть заболевания

"В предстоящий эпидемический сезон гриппа и ОРВИ, который у нас традиционно начинается осенью, я и мои коллеги рекомендуем сделать прививку от гриппа, а также тем, кто не привит, вакцинироваться от пневмококковой инфекции, поскольку одно из осложнений при гриппозной инфекции — это пневмония, вызванная в том числе пневмококком. Сегодня наиболее актуален вопрос о широком охвате вакцинацией против COVID-19. Поэтому призываю россиян привиться сейчас против этой инфекции".