Мясников перечислил ситуации, когда нельзя пить антибиотики

Врач и телеведущий Александр Мясников напомнил о случаях, в которых стоит отказаться от приема антибиотиков. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
Александр Мясников заявил, что антибиотики совершенно противопоказаны при кашле, вирусном бронхите и гайморите.
«Если у вас болит горло или бронхит — вам не надо принимать антибиотики. Примите противокашлевые лекарства и просто подождите. Это может быть не инфекционный бронхит, потому что в большинстве случаев это неинфекционный».
Как пояснил врач, при бесконтрольном применении антибиотики просто-напросто перестают действовать в этих случаях.
«Я уже устал говорить: антибиотики вне больницы вы можете принимать, когда у вас стрептококковая ангина с температурой 40 для профилактики болезней сердца, когда у вас у половые инфекции или у вас была или есть пневмония, и вы лечите ее в домашних условиях»,
— подытожил врач.
Ранее Мясников перечислил опасные для сердца лекарства.