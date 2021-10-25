Мясников перечислил ситуации, когда нельзя пить антибиотики

«Я уже устал говорить: антибиотики вне больницы вы можете принимать, когда у вас стрептококковая ангина с температурой 40 для профилактики болезней сердца, когда у вас у половые инфекции или у вас была или есть пневмония, и вы лечите ее в домашних условиях»,