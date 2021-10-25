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Мясников перечислил ситуации, когда нельзя пить антибиотики

Стелла Шмель
7 часов назад

Врач и телеведущий Александр Мясников напомнил о случаях, в которых стоит отказаться от приема антибиотиков. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Мясников перечислил ситуации, когда нельзя пить антибиотики
Фото: Доктор Мясников/FacebookДоктор Мясников/Facebook

Александр Мясников заявил, что антибиотики совершенно противопоказаны при кашле, вирусном бронхите и гайморите.

«Если у вас болит горло или бронхит — вам не надо принимать антибиотики. Примите противокашлевые лекарства и просто подождите. Это может быть не инфекционный бронхит, потому что в большинстве случаев это неинфекционный».

Как пояснил врач, при бесконтрольном применении антибиотики просто-напросто перестают действовать в этих случаях.

«Я уже устал говорить: антибиотики вне больницы вы можете принимать, когда у вас стрептококковая ангина с температурой 40 для профилактики болезней сердца, когда у вас у половые инфекции или у вас была или есть пневмония, и вы лечите ее в домашних условиях»,

— подытожил врач.

Ранее Мясников перечислил опасные для сердца лекарства.

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