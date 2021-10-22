Врачи перечислили необычные симптомы рака поджелудочной железы

Врачи перечислили симптомы, которые могут указывать на рак поджелудочной железы. Об этом они сообщили в интервью британской газете Express
Одним главных симптомов является желтуха — заболевание, при котором белки глаз и кожа приобретают желтоватый оттенок. Это происходит из-за того, что в крови накапливается продукт распада билирубин, который образуется в почках.
Следствием возникновения рака поджелудочной железы могут стать потеря аппетита, быстрое снижение веса, апатия, чувство усталости и отсутствие энергии.
Другими симптомами может быть повышенная температура, дрожь, тошнота и вздутие и боль в верхней части живота, которые только усиливаются во время еды.
При обнаружении подобных симптомов врачи советуют срочно обращаться к врачу.
Ранее "Рамблер" сообщал, какие симптомы сопутствуют самому распространенному типу онкологии — раку желудка.