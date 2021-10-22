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Врачи перечислили необычные симптомы рака поджелудочной железы

Даша Краснова
4 часа назад

Врачи перечислили симптомы, которые могут указывать на рак поджелудочной железы. Об этом они сообщили в интервью британской газете Express

Врачи перечислили необычные симптомы рака поджелудочной железы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Одним главных симптомов является желтуха — заболевание, при котором белки глаз и кожа приобретают желтоватый оттенок. Это происходит из-за того, что в крови накапливается продукт распада билирубин, который образуется в почках.

Следствием возникновения рака поджелудочной железы могут стать потеря аппетита, быстрое снижение веса, апатия, чувство усталости и отсутствие энергии.

Другими симптомами может быть повышенная температура, дрожь, тошнота и вздутие и боль в верхней части живота, которые только усиливаются во время еды.

При обнаружении подобных симптомов врачи советуют срочно обращаться к врачу.

Ранее "Рамблер" сообщал, какие симптомы сопутствуют самому распространенному типу онкологии — раку желудка.

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