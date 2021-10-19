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Какие симптомы указывают на рак желудка

Мира Маркина
2 часа назад

Рак желудка — один из самых распространенных видов онкологии. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), он занимает шестое место по количеству новых случаев. В 2020 году рак желудка выявили у 1,09 миллиона человек во всем мире. Около 10 миллионов пациентов с данным диагнозом умерли. Какие симптомы могут указывать на развитие заболевания — в материале "Рамблера".

Какие симптомы указывают на рак желудка
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как считают медики, на ранней стадии распознать рак желудка сложно, поэтому часто люди приходят к врачам уже в запущенном состоянии. Многие путают первые симптомы заболевания с обычным недомоганием. Среди распространенных признаков рака желудка:

  • снижение аппетита;
  • регулярная тошнота и рвота (иногда с кровью);
  • резкое снижение веса;
  • изжога и вздутие живота;
  • трудности при глотании;
  • черный кал;
  • боль в верхней части живота между ребрами;
  • увеличенные лимфоузлы над левой ключицей и в передней области подмышечной впадины.

При наличии данных симптомов необходимо обратиться к врачу и пройти обследование.

К факторам, которые увеличивают риск развития рака желудка, относятся:

  • ожирение;
  • длительное воспаление желудка (хронический гастрит);
  • полипы желудка;
  • заражение Helicobacter pylori;
  • плохое питание с низким содержанием фруктов и овощей и высоким содержанием соленой и копченой пищи;
  • наследственность;
  • курение и злоупотребление спиртным;
  • гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.
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