Какие симптомы указывают на рак желудка

Рак желудка — один из самых распространенных видов онкологии. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), он занимает шестое место по количеству новых случаев. В 2020 году рак желудка выявили у 1,09 миллиона человек во всем мире. Около 10 миллионов пациентов с данным диагнозом умерли. Какие симптомы могут указывать на развитие заболевания — в материале "Рамблера".