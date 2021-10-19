Какие симптомы указывают на рак желудка

Рак желудка — один из самых распространенных видов онкологии. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), он занимает шестое место по количеству новых случаев. В 2020 году рак желудка выявили у 1,09 миллиона человек во всем мире. Около 10 миллионов пациентов с данным диагнозом умерли. Какие симптомы могут указывать на развитие заболевания — в материале "Рамблера".
Как считают медики, на ранней стадии распознать рак желудка сложно, поэтому часто люди приходят к врачам уже в запущенном состоянии. Многие путают первые симптомы заболевания с обычным недомоганием. Среди распространенных признаков рака желудка:
При наличии данных симптомов необходимо обратиться к врачу и пройти обследование.
К факторам, которые увеличивают риск развития рака желудка, относятся: