Раскрыта главная причина возникновения онкологии

"Но в какой момент произошла мутация, которая будет негативной для нас, неправильной или злокачественной, мы предсказать не можем на 100 процентов. Если наследственный фактор, мутация унаследовалась, значит, высока вероятность того, что у человека онкологическое заболевание случится. Но не сто процентов",