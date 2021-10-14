Раскрыта главная причина возникновения онкологии

Врач рассказал, в чем кроется основная причина образования онкологии. Об этом с "Вечерней Москвой" побеседовал онколог, маммолог-онколог центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Владимир Воротников.
Он рассказал, что в организме на протяжении всей жизни происходит процесс мутации клеток. Часть из этих процессов, увы, может нанести организму вред.
"Но в какой момент произошла мутация, которая будет негативной для нас, неправильной или злокачественной, мы предсказать не можем на 100 процентов. Если наследственный фактор, мутация унаследовалась, значит, высока вероятность того, что у человека онкологическое заболевание случится. Но не сто процентов",
- отметил врач.
Специалист напомнил, что многое зависит от образа жизни, качества сна и питания, наличия вредных привычек.
Также одна из причин возникновения онкологических заболеваний - возраст. В молодости организм прекрасно справляется с защитой, а впоследствии он перестает справляться с теми мутациями, которые в нем происходят.
"С возрастом наш механизм внутреннего резерва, если обобщить, истощается. Нам уже значительно сложнее противостоять негативным воздействиям внешней среды. И в принципе наш организм устаревает, и он не справляется с теми мутациями, которые происходят даже без воздействия среды"
Ранее мы писали, что у некоторых людей риск развития онкологии выше, чем у других.