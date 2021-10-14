Названо самое эффективное средство при артрозе

Стало известно, какой обезболивающий препарат считается одним из самых эффективных при очень распространенном у пожилых людей заболевании суставов — артрозе. Свое мнение по этому вопросу высказал врач-невролог Дмитрий Шубин в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале.

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Как отметил специалист, при суставных болят обычно применяют ибупрофен и парацетамол. При этом по эффективности воздействия лидирует именно ибупрофен. Его, в отличие от парацетамола, нельзя употреблять беременным и кормящим матерям.

Также врач отметил, что нельзя регулярно применять ибупрофен или любое другое нестероидное противовоспалительное средство. Это может крайне негативно отразиться на здоровье.