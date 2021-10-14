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Врач рассказал, какое обезболивающее — самое эффективное

Стелла Шмель
2 часа назад

Стало известно, какой обезболивающий препарат считается одним из самых эффективных при очень распространенном у пожилых людей заболевании суставов — артрозе. Свое мнение по этому вопросу высказал врач-невролог Дмитрий Шубин в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале.

Названо самое эффективное средство при артрозе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил специалист, при суставных болят обычно применяют ибупрофен и парацетамол. При этом по эффективности воздействия лидирует именно ибупрофен. Его, в отличие от парацетамола, нельзя употреблять беременным и кормящим матерям.

Также врач отметил, что нельзя регулярно применять ибупрофен или любое другое нестероидное противовоспалительное средство. Это может крайне негативно отразиться на здоровье.

"Применение от трех до пяти дней допустимо самостоятельно. Потом, если боли не прекращаются, вы обращаетесь к доктору".

Недавно Мясников назвал главную ошибку при приеме обезболивающих препаратов.

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