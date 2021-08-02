"На области голени": онколог назвал частые места меланомы

Меланома - опухолевое заболевание, часто возникающее на открытых участках кожи.
Где чаще всего она локализуется, рассказал в интервью "Говорит Москва" онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев.
"У женщин меланома чаще всего возникает на области голени, именно на тех частях тела, которые находятся постоянно под открытым солнцем, которые не защищены одеждой".
Бывает, когда человек на солнце обгорел, но если это многократное явление, то риск возникновения меланомы сильно увеличивается.
В России, по утверждению врача, ежегодный прирост заболеваемости на 4%.
"Сложно сказать, с чем это связано: то ли с тем, что мы выявляем больше пациентов, то ли лучше стала диагностика. Скорее всего, и то и другое. Чаще болеют пожилые люди, 60 плюс, и, конечно, мужчины. Может быть, это связано с тем, что мужчины чаще ходят с голым торсом".
Ранее "Рамблер" писал, что онкобольным дали рекомендации по вакцинации.