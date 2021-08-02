"На области голени": онколог назвал частые места меланомы

"Сложно сказать, с чем это связано: то ли с тем, что мы выявляем больше пациентов, то ли лучше стала диагностика. Скорее всего, и то и другое. Чаще болеют пожилые люди, 60 плюс, и, конечно, мужчины. Может быть, это связано с тем, что мужчины чаще ходят с голым торсом".