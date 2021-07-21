Онкобольным дали рекомендации по вакцинации

Онкологические заболевания не являются противопоказанием к прививке от коронавируса. Медики дали больным раком рекомендации по проведению вакцинации. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на столичный департамент здравоохранения Москвы.

Врачи рекомендуют больным раком вакцинироваться, так как они входят в группу риска по коронавирусу. На фоне онкологии могут развиваться осложнения и тяжелое течение COVID-19.

По словам специалистов, во время проведения вакцинации необходимо учитывать индивидуальные особенности организма каждого пациента. Прививку необходимо делать за одну – две недели до начала противоопухолевой терапии.