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Онкобольным дали рекомендации по вакцинации

Анна Арсеньева
2 часа назад
Онкологические заболевания не являются противопоказанием к прививке от коронавируса. Медики дали больным раком рекомендации по проведению вакцинации. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на столичный департамент здравоохранения Москвы.
Онкобольным дали рекомендации по вакцинации
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Врачи рекомендуют больным раком вакцинироваться, так как они входят в группу риска по коронавирусу. На фоне онкологии могут развиваться осложнения и тяжелое течение COVID-19.
По словам специалистов, во время проведения вакцинации необходимо учитывать индивидуальные особенности организма каждого пациента. Прививку необходимо делать за одну – две недели до начала противоопухолевой терапии.
Во время острой стадии рака и в случае трансплантации костного мозга вакцинацию рекомендуют отложить.
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