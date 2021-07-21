Иммунолог назвал самые тяжелые последствия COVID-19

По словам медика, к самым серьезным последствиям COVID-19 относятся повреждение вирусом органов, гиперактивация иммунной системы и микротромбозы. Опасность последних заключается в том, что крупные тромбозы врачи могут выявить, а микро — нет.
Кроме того, у некоторых переболевших коронавирусом обнаруживают нарушение свертываемости крови. Врач рассказал, что в таких случаях пациентам назначают антикоагулянты.
"Мы сейчас говорим о симптомах, которые беспокоят человека. Не то, что один день его что-то побеспокоило, потом прошло, или два-три дня. А это именно то, что человека беспокоит и ухудшает его качество жизни", — сказал Крючков.
Он призвал отнестись к последствиям коронавируса крайне серьезно и не заниматься самолечением.