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Иммунолог назвал самые тяжелые последствия COVID-19

Анна Арсеньева
47 минут назад
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о четырех самых тяжелых последствиях коронавируса. Об этом сообщает "Царьград".
Иммунолог назвал самые тяжелые последствия COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам медика, к самым серьезным последствиям COVID-19 относятся повреждение вирусом органов, гиперактивация иммунной системы и микротромбозы. Опасность последних заключается в том, что крупные тромбозы врачи могут выявить, а микро — нет.
Кроме того, у некоторых переболевших коронавирусом обнаруживают нарушение свертываемости крови. Врач рассказал, что в таких случаях пациентам назначают антикоагулянты.
"Мы сейчас говорим о симптомах, которые беспокоят человека. Не то, что один день его что-то побеспокоило, потом прошло, или два-три дня. А это именно то, что человека беспокоит и ухудшает его качество жизни", — сказал Крючков.
Он призвал отнестись к последствиям коронавируса крайне серьезно и не заниматься самолечением.
Коронавирус,Николай Крючков,ВОЗ,
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