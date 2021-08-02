Врач перечислил симптомы гепатита А

Гепатит А является одним из самых распространенных заболеваний в России. Такое мнение высказал гепатолог, кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник Центра диагностики и лечения заболеваний печени МКНЦ им. Логинова Сергей Бацких в эфире радиостанции "Говорит Москва".
63% россиян, заявил специалист, больны гепатитом А.
"Вирусные гепатиты А и Е отличаются от вирусных гепатитов B, C и дельта. Принципиально по-другому они передаются, через воду, пищу и грязные руки. Высокая заболеваемость гепатитом с фекально-оральным путём передачи возбудителя говорит о не очень хорошем качестве жизни, низком качестве воды и недостаточном уровне вакцинации".
Гепатит А - не самое тяжелое заболевание среди других гепатитов.
"Симптоматика довольно яркая: в подавляющем числе случаев развивается желтуха, присутствует недомогание, температура, снижение аппетита, иногда бывает отвращение к курению, диарея. Больной чрезвычайно заразен".
Врач отметил, что проблемы с этим заболеванием встречаются как правило в регионах с плохим водоснабжением. Например, на Северном Кавказе и в Поволжье.
Ранее "Рамблер" писал, что гепатолог назвал самое частое место заражения гепатитом B.