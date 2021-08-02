Врач перечислил симптомы гепатита А

"Вирусные гепатиты А и Е отличаются от вирусных гепатитов B, C и дельта. Принципиально по-другому они передаются, через воду, пищу и грязные руки. Высокая заболеваемость гепатитом с фекально-оральным путём передачи возбудителя говорит о не очень хорошем качестве жизни, низком качестве воды и недостаточном уровне вакцинации".