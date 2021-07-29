Врач развеял мифы о головной боли

Руководитель Центра диагностики и лечения головной боли Александр Амелин развеял мифы о мигрени. Об этом пишет "Доктор Питер".

Как рассказал медик, горячий душ и прогулки на свежем воздухе не помогут от мигрени. Боль снимут только лекарственные препараты.

То, что при менопаузе мигрень пропадает, - тоже миф, по словам врача. Такое происходит только в половине случаев. Иногда в старшем возрасте мигрени только усиливаются. В таком случае пациентам назначают гормональные препараты.

Александр Амелин также опроверг информацию о том, что мигрень появляется из-за нарушения кровоснабжения мозга. Мозг не может быть источником боли. В нем отсутствуют такие рецепторы. Болеть могут крупные сосуды.

Кроме того, из-за остеохондроза голова тоже не болит. Как рассказал врач, с нарушением в шейном отделе позвоночника может быть связана только редкая цервикогенная боль. Она локализована на задней поверхности шеи, но может распространятся и в область затылка и висков.