Людям со слабым ЖКТ нельзя дыню

Кому стоит воздержаться от поедания дыни и когда лучше подождать прежде, чем полакомиться сочным куском, рассказала врач-диетолог Ольга Кораблева. Ее слова приводит РИА Новости.
Медик объяснила, что дыня - продукт для усваивания очень сложный, даже несмотря на высокую степень калорийности. Поэтому не нужно сочетать ее с другой едой, особенно с фруктами. Лучшим решением будет подождать час после еды, иначе это может вызвать газообразование и диарею.
Также врач рассказала, кому стоит воздержаться от употребления дыни в пищу.
"Поскольку дыня действует как мягкое слабительное, ее не нужно употреблять при любых нарушениях в работе кишечника: продукт может усилить уже имеющиеся проблемы".
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