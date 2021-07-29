Людям со слабым ЖКТ нельзя дыню

Кому стоит воздержаться от поедания дыни и когда лучше подождать прежде, чем полакомиться сочным куском, рассказала врач-диетолог Ольга Кораблева . Ее слова приводит РИА Новости .

Медик объяснила, что дыня - продукт для усваивания очень сложный, даже несмотря на высокую степень калорийности. Поэтому не нужно сочетать ее с другой едой, особенно с фруктами. Лучшим решением будет подождать час после еды, иначе это может вызвать газообразование и диарею.