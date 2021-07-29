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Врач объяснила, кому нельзя есть дыню

Стелла Шмель
13 минут назад

Кому стоит воздержаться от поедания дыни и когда лучше подождать прежде, чем полакомиться сочным куском, рассказала врач-диетолог Ольга Кораблева. Ее слова приводит РИА Новости.

Людям со слабым ЖКТ нельзя дыню
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Медик объяснила, что дыня - продукт для усваивания очень сложный, даже несмотря на высокую степень калорийности. Поэтому не нужно сочетать ее с другой едой, особенно с фруктами. Лучшим решением будет подождать час после еды, иначе это может вызвать газообразование и диарею.

Также врач рассказала, кому стоит воздержаться от употребления дыни в пищу.

"Поскольку дыня действует как мягкое слабительное, ее не нужно употреблять при любых нарушениях в работе кишечника: продукт может усилить уже имеющиеся проблемы".

Ранее "Рамблер" писал, как выбрать спелый арбуз без нитратов.

Новости,Ольга Кораблева,РИА Новости,
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