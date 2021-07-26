Кардиолог рассказала об опасности грибка для сердечников

В нескольких штатах США обнаружили неизлечимую грибковую инфекцию Candida Auris. Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ирина Поляева рассказала "Рамблеру", насколько она опасна для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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По словам медика, сердечники входят в группу риска.

"Это значит, что они подвержены большему негативному влиянию внешних факторов и при прочих равных условиях у этой группы пациентов заболевания будут протекать тяжелее. Для пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, самым главным в борьбе с инфекцией, является сильный иммунитет", — объяснила Ирина Поляева.

Врач призвала соблюдать несколько правил, чтобы не пострадать в случае заражения различными инфекциями. Первое, что важно сделать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, — вакцинироваться. По мнению Ирины Поляевой, каждый год рекомендуется делать прививку от сезонного гриппа. Также сердечникам стоит сделать вакцину от коронавируса.

"Это не гарантирует того, что пациент не заболеет, но вероятность легкого течения заболевания очень высока".

Кардиолог также отметила, что необходимо отказаться от курения, алкоголя и других вредных привычек, а также наладить питание. Оно должно быть сбалансированным, включать достаточное количество овощей и фруктов.

"Помимо этого, важна коррекция избыточного веса и ежедневные кардионагрузки, хотя бы по 30 мин в день (например, ходьба) и коррекция сопутствующих заболеваний (например, сахарного диабета). И обязательно контроль артериального давления, пульса и уровня холестерина", — добавила Ирина Поляева.