Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

В США выявили неизлечимую грибковую инфекцию

Анна Арсеньева
30 минут назад

В нескольких больницах штата Техас и в Вашингтоне выявили разновидность грибковой инфекции Candida Auris. Она оказалась неизлечимой, сообщает газета The New York Times.

В США выявили неизлечимую грибковую инфекцию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Впервые инфекцию обнаружили в Японии в 2009 году. Она устойчива к лекарствам. Как пишет РИА Новости, из-за пандемии коронавируса Candida Auris стал еще более опасным, его распространение ускорилось.

В США около трети заразившихся этой грибковой инфекцией умерли в течение месяца. При этом пациенты были серьезно больны, и нельзя точно сказать, что стало первопричиной смерти. У 5-10 процентов людей с Candida Auris развилась инфекция кровотока.

По словам ученых, для здоровых людей грибок относительно безопасен. Однако для тяжелобольных пациентов с ослабленной иммунной системой он может оказаться смертельным.

Ранее "Рамблер" сообщал, что сухие локти могут быть признаком ихтиоза.

Новости,New York Times,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители