В США выявили неизлечимую грибковую инфекцию

В нескольких больницах штата Техас и в Вашингтоне выявили разновидность грибковой инфекции Candida Auris. Она оказалась неизлечимой, сообщает газета The New York Times.
Впервые инфекцию обнаружили в Японии в 2009 году. Она устойчива к лекарствам. Как пишет РИА Новости, из-за пандемии коронавируса Candida Auris стал еще более опасным, его распространение ускорилось.
В США около трети заразившихся этой грибковой инфекцией умерли в течение месяца. При этом пациенты были серьезно больны, и нельзя точно сказать, что стало первопричиной смерти. У 5-10 процентов людей с Candida Auris развилась инфекция кровотока.
По словам ученых, для здоровых людей грибок относительно безопасен. Однако для тяжелобольных пациентов с ослабленной иммунной системой он может оказаться смертельным.
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