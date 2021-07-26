В США выявили неизлечимую грибковую инфекцию

В нескольких больницах штата Техас и в Вашингтоне выявили разновидность грибковой инфекции Candida Auris. Она оказалась неизлечимой, сообщает газета The New York Times.

Впервые инфекцию обнаружили в Японии в 2009 году. Она устойчива к лекарствам. Как пишет РИА Новости, из-за пандемии коронавируса Candida Auris стал еще более опасным, его распространение ускорилось.

В США около трети заразившихся этой грибковой инфекцией умерли в течение месяца. При этом пациенты были серьезно больны, и нельзя точно сказать, что стало первопричиной смерти. У 5-10 процентов людей с Candida Auris развилась инфекция кровотока.

По словам ученых, для здоровых людей грибок относительно безопасен. Однако для тяжелобольных пациентов с ослабленной иммунной системой он может оказаться смертельным.