Сухие локти могут быть признаком ихтиоза

Сухая и шелушащаяся кожа на локтях может быть признаком различных заболеваний. Как состояние локтей указывает на определенные отклонения в организме, рассказала врач дерматолог-косметолог Светлана Жабоева в интервью радио Sputnik.
"Покраснение, бляшки, зуд, трещины на локте – бегом к специалисту. Так как это может быть первым сигналом о том, что с вашими внутренними органами что-то не так".
Эксперт отметила, что самолечением в данном случае лучше не заниматься.
Чрезмерная сухость, зуд и шелушение кожи на локтях могут говорить о псориазе, ихтиозе или других дерматологических заболеваниях.
"Основное лечение заключается в регулярном применении увлажняющих спецсредств, это могут быть так называемые эмоллиенты. Если обычно люди их используют не каждый день, то пациентам, страдающим ихтиозом, требуется обязательное утреннее и вечернее нанесение таких средств".
Также нездоровое состояние кожи на локтях - это повод обратиться к врачу-эндокринологу.
"К эндокринологу также стоит обратиться, если сухость и морщинистость локтей появились при похудении на фоне нарушения метаболизма",
- заявила медик.
Ранее "Рамблер" писал, что врач сообщила о хронической кожной болезни у перенесших COVID-19.