Сухие локти могут быть признаком ихтиоза

"Основное лечение заключается в регулярном применении увлажняющих спецсредств, это могут быть так называемые эмоллиенты. Если обычно люди их используют не каждый день, то пациентам, страдающим ихтиозом, требуется обязательное утреннее и вечернее нанесение таких средств".