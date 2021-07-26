95% раковых клеток способна уничтожить найденная молекула

Американские ученые открыли новый метод лечения рака груди. Он поможет уничтожить 95-100% злокачественных клеток, сообщает Science Translational Medicine.

Исследователи создали препарат ErSO, который нацелен на белок-рецептор эстрогена. Именно данный белок присутствует в подавляющем большинстве опухолей молочной железы.

Лекарство связывается с белком и влияет на клеточный путь, способствующий быстрому росту раковых клеток. Работа над данным методом была начата еще в 2014 году, но тогда ученые не знали, как нивелировать большое количество побочных эффектов.