Медики рассказали, как распознать рак по языку

Распознать симптомы онкологии можно по трем видимым признакам на языке. Об этом заявили специалисты из медицинской организации Cancer Research UK.

Так, злокачественные образования могут появляться под языком или прямо на нем. Среди основных факторов риска развития рака языка называют курение, употребление алкоголя и заражение вирусом папилломы человека.

Cancer Research UK выделила несколько "симптомов" рака языка.

Как отмечают специалисты, необходимо обратиться к врачу, если на языке есть долго неисчезающее воспаление, похожее на красное или белое пятно.