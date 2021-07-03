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Медики рассказали, как распознать рак по языку

Диана Товсепова
5 часов назад
Распознать симптомы онкологии можно по трем видимым признакам на языке. Об этом заявили специалисты из медицинской организации Cancer Research UK.
Медики рассказали, как распознать рак по языку
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Так, злокачественные образования могут появляться под языком или прямо на нем. Среди основных факторов риска развития рака языка называют курение, употребление алкоголя и заражение вирусом папилломы человека.
Cancer Research UK выделила несколько "симптомов" рака языка.
Как отмечают специалисты, необходимо обратиться к врачу, если на языке есть долго неисчезающее воспаление, похожее на красное или белое пятно.
Кроме того, среди симптомов медики называют язву или шишку. На онкологическое заболевание, как говорят эксперты, также может указывать то, что язык при случайном прикусывании кровоточит.
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