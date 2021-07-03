Врачи раскрыли неврологические сигналы диабета

Специалисты Британского диабетического сообщества (Diabetes UK) призвали обращать внимание на определенные неврологические ощущения, которые могут возникать в результате диабетического поражения нервов.

Так, диабетическая нейропатия из-за слишком высокого уровня сахара в крови вызывает неврологические нарушения, проявляющиеся определенными внешними признаками.

В частности, у человека с диабетом второго типа кровь становится «засахаренной», и на любом участке тела могут пострадать нервы. Они перестают нормально реагировать на нейронные сигналы, не получая оптимального кровообращения.

Эксперты отмечают, что о таких неврологических нарушениях, связанных с диабетом, могут говорить три ощущения: