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Врачи раскрыли неврологические сигналы диабета

Диана Товсепова
8 часов назад
Специалисты Британского диабетического сообщества (Diabetes UK) призвали обращать внимание на определенные неврологические ощущения, которые могут возникать в результате диабетического поражения нервов.
Врачи раскрыли неврологические сигналы диабета
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Так, диабетическая нейропатия из-за слишком высокого уровня сахара в крови вызывает неврологические нарушения, проявляющиеся определенными внешними признаками.
В частности, у человека с диабетом второго типа кровь становится «засахаренной», и на любом участке тела могут пострадать нервы. Они перестают нормально реагировать на нейронные сигналы, не получая оптимального кровообращения.
Эксперты отмечают, что о таких неврологических нарушениях, связанных с диабетом, могут говорить три ощущения:
«Онемение, покалывание и боль – сначала эти сигналы могут быть незаметными, однако при некоторых типах диабетической нейропатии и ее прогрессировании они часто возникают внезапно и бывают ярко выражены», — объяснили медики.
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