Новый подход к лечению ожирения и диабета

Американские ученые из Университета Аризоны обнаружили связь между ожирением, диабетом и жировой болезнью печени. Совместно с Медицинской школой Вашингтонского университета в Сент-Луисе исследователи в течение девяти лет изучали влияние работы печени на чувствительность к инсулину. Результаты опубликованы в журнале Cell Reports.

Современные средства для лечения диабета второго типа направлены на снижение уровня глюкозы в крови. Руководитель исследования, доктор Бенджамин Ренквиста утверждает, что это лечение симптома, а не проблемы.

По мнению группы ученых, чувствительность к инсулину можно изменить, воздействуя на жир в печени. Его количество увеличивается при ожирении, и это является одной из причин диабета второго типа.

Для начала авторы измерили уровень нейротрансмиттеров, выделяемых лабораторными мышами с ожирением, чтобы обнаружить связь мозга и печени. Оказалось, что жир в печени увеличивает высвобождение тормозного нейромедиатора гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК). Это аминокислота, которая снижает нервную активность, идущую от мозга к тканям и обратно. Вырабатываемая печенью ГАМК снижает активность нервов, идущих от органа к мозгу. Центральная нервная система реагирует на уменьшение возбуждения и изменяет исходящие сигналы, влияющие на гомеостаз глюкозы.

Далее ученые с помощью медикаментов подавили выработку ГАМК в печени мышей с диабетом второго типа. Это было сделано, чтобы определить, вызывает ли повышенный синтез ГАМК в печени резистентность к инсулину. Чувствительность модельных животных к инсулину восстановилась в течение нескольких дней.