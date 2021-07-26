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Нарколог: "Жара и алкоголь несовместимы"

Стелла Шмель
3 часа назад

Нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн рассказал о тонкостях употребления спиртного в знойную погоду. Об этом пишет РИА Новости.

Нарколог: "Жара и алкоголь несовместимы"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперт рассказал о несовместимости жары и алкоголя, но если напитки все же присутствуют на столе, то они должны быть легкими.

"Может быть немного пива, с крепостью не более 5 объемных процентов. Или, если так хочется какого-то вкуса алкогольного напитка, то тогда используем рецепт древних греков: разводим белое сухое вино пополам, как минимум, добавляем туда лимон - и можно утолять жажду. Но усердствовать в этом отношении нельзя, иначе алкоголь накопится и его токсическое действие окажет негативное воздействие".

В жару сердечная мышца напрягается больше, поэтому на сердце и сосуды идет очень большая нагрузка.

"При этом жара может вызывать падение давления, может вызывать повышение давления, то есть некая вегетативная дестабилизация. Это опасная штука сама по себе. Алкоголь и его токсические действия будут потенцировать действия жары и усиливать расстройство сердечной деятельности, сосудисто-двигательного центра головного мозга",

- рассказал Брюн.

Последствия могут быть очень тяжелыми: инфаркт миокарда, инсульт и другие.

Ранее "Рамблер" писал, с чем опасно сочетать алкоголь.

Новости,Евгений Брюн,Минздрав РФ,РИА Новости,
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