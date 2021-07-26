Нарколог: "Жара и алкоголь несовместимы"

Нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн рассказал о тонкостях употребления спиртного в знойную погоду. Об этом пишет РИА Новости.
Эксперт рассказал о несовместимости жары и алкоголя, но если напитки все же присутствуют на столе, то они должны быть легкими.
"Может быть немного пива, с крепостью не более 5 объемных процентов. Или, если так хочется какого-то вкуса алкогольного напитка, то тогда используем рецепт древних греков: разводим белое сухое вино пополам, как минимум, добавляем туда лимон - и можно утолять жажду. Но усердствовать в этом отношении нельзя, иначе алкоголь накопится и его токсическое действие окажет негативное воздействие".
В жару сердечная мышца напрягается больше, поэтому на сердце и сосуды идет очень большая нагрузка.
"При этом жара может вызывать падение давления, может вызывать повышение давления, то есть некая вегетативная дестабилизация. Это опасная штука сама по себе. Алкоголь и его токсические действия будут потенцировать действия жары и усиливать расстройство сердечной деятельности, сосудисто-двигательного центра головного мозга",
- рассказал Брюн.
Последствия могут быть очень тяжелыми: инфаркт миокарда, инсульт и другие.
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