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С чем опасно сочетать алкоголь

Полина Алферова
13 часов назад
С чем ни в коем случае нельзя сочетать алкоголь, чтобы не навредить собственному организму.
С чем опасно сочетать алкоголь
Фото: PixabayPixabay
Некоторые продукты опасно сочетать со спиртными напитками: они усиливают опьянение, затрудняют расщепление алкоголя и негативно сказываются на работе всех систем организма. Но смягчить отрицательные моменты можно, исключив некоторые продукты.
Лекарства. Под запрет попадают антибиотики, обезболивающие и успокоительные. Во-первых, сочетание таблеток с алкоголем наносит серьезный удар по печени, а во-вторых, сводит на нет лечебный эффект. Выбирайте что-то одно.
Жирное и жареное. Поберегите печень, а вместе с ней желудок и желчный пузырь. Отдайте предпочтение нежирным сортам мяса, которое лучше запечь, а не зажарить.
Сладкое. Торты и пирожные замедляют усвоение алкоголя: пока организм занят переработкой десертов (ведь глюкоза ему нужнее!), спиртное продолжает оказывать свое разрушительное воздействие. В первую очередь страдает печень.
Фрукты. Особенно виноград, арбуз и дыня. Механизм такой же, как и в случае со сладким, но фрукты дополнительно обеспечат вздутие и другие "веселые" эффекты от брожения в кишечнике.
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