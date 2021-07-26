Ученые из Университета Оксфорда (Великобритания) и Университета Гамбурга (Германия) считают, что проблемы со слухом могут быть признаком слабоумия. Об этом пишет Science Alert.

Исследователи пронаблюдали за 80 тысячами взрослых людей старше 60 лет. Те, у кого наблюдались проблемы со слухом в шумной обстановке, имели достаточно большой риск деменции впоследствии.

Тем не менее, ухудшение слуха само по себе не является симптомом, но может говорить о скором наступлении деменции, это дает время пациентам обратиться к врачу и принять меры.

Спустя 11 лет в группе из 82 тысяч человек у 1285 участников развилось слабоумие. Те, кто обладал плохим слухом, риск ее развития был вдвое выше, чем у пациентов с нормальным слухом.