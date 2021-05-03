Врач объяснил, есть ли "возраст" у деменции

Многие уверены, что этот недуг может развиться только у очень пожилых людей. Однако недавно в Сети предположили, что 39-летняя Бритни Спирс
страдает от деменции и провалов в памяти.
Эксперт объяснил, что деменция — это приобретенное слабоумие и прогрессирующая деградация когнитивных функций мозга. Однак от этого никто не застрахован, по словам эксперта ФАН.
«Различают сосудистую деменцию, деменцию, связанную с отравлением головного мозга (токсическую) и наследственную деменцию. Возрастного ценза здесь никакого нет. В основе должна лежать четкая диагностика состояния сосудистой системы головного мозга, чтобы не допустить деменции», — объясняет невролог.
Развитию деменции, по его словам, может способствовать не столько возраст, сколько другие факторы.
«Неправильный образ жизни, избыточное употребление алкоголя, употребление наркотических препаратов приводят к токсической деменции. Постоянное, неконтролируемое повышение артериального давления приводит к сосудистой деменции. Это те факторы, за которыми человек должен следить», — объяснил эксперт.
Частые переживания и нервные срывы плохо сказываются на психическом состоянии людей. А у Бритни Спирс в 2000-х такое случалось нередко. Возможно ее странное поведение связано именно с этим.