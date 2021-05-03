Как отличить проблемы с памятью от деменции

После 50 лет организм человека функционирует совсем не так, как в юные годы. Снижается работоспособность и скорость реакции, убывают силы, падает настрой и уменьшается энергия. Конечно, возникают и проблемы с памятью. Многие переживают, что простая забывчивость может быть сигналом деменции.

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Как выяснил "Рамблер", есть моменты, которые помогают отличить забывчивость от серьезных возрастных изменений мозга. Так, нужно внимательно оценить свое состояние.

Человек в возрасте, действительно, может забывать, куда положил тот или иной предмет. Однако стоит насторожиться, если он испытывает проблемы при выполнении привычных действий на работе или в быту, с которыми всегда справлялся «на автомате»

Еще один опасный признак — выяснение одного и того же вопроса несколько раз. Однако этот признак может возникать и из-за рассеянного внимания, стрессов и усталости. Поэтому, если у человека наблюдается только эта проблема, то делать выводы о деменции нельзя.

А вот наличие трудностей с планированием деятельности и принятием решений на самом деле куда опаснее. Так например, если человек смотрит на квитанцию и долго думает, что это и куда с ней идти, то это уже серьезный признак проблем со здоровьем. Как и то, что человек очень долго думает, какой дорогой ему пойти и заходить ли в магазин. Например, человек смотрит на платежку и не знает, куда с ней идти.

Еще один тревожный симптом — дезориентация во времени и пространстве. Это не о том, чтобы забыть, какой сегодня день недели, а о том, что человек ощущает реальную путаницу во времени и не понимает, день или вечер в данный момент. Еще хуже, если он забывает, как и зачем попал в определенное место.

Кроме того, резкая смена жизненного настроя может быть симптомом деменции. Так, общительный человек без причины может "закрыться" и стремиться к изоляции.