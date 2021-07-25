Кардиолог назвал способ остановить приступ аритмии

Заведующий кардиологическим отделением консультативно-диагностического центра 6 Депздрава Москвы Андрей Сыров назвал способ остановить приступ аритмии без медикаментов. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам кардиолога, есть специфическая разновидность аритмии - наджелудочковая тахикардия. Она возникает у людей в молодости и продолжается всю жизнь. Приступы начинаются внезапно, и сердце начинает стучать с частотой 150-160 ударов в минуту. В такой ситуации нужно выполнять дыхательные практики: