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Кардиолог назвал способ остановить приступ аритмии

Анна Арсеньева
2 часа назад

Заведующий кардиологическим отделением консультативно-диагностического центра 6 Депздрава Москвы Андрей Сыров назвал способ остановить приступ аритмии без медикаментов. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам кардиолога, есть специфическая разновидность аритмии - наджелудочковая тахикардия. Она возникает у людей в молодости и продолжается всю жизнь. Приступы начинаются внезапно, и сердце начинает стучать с частотой 150-160 ударов в минуту. В такой ситуации нужно выполнять дыхательные практики:

«Можно прервать этот приступ так называемым вагусным приемом, когда человек делает глубокий вдох, задерживает дыхание и сильно натуживается», — объяснил врач.

Ранее "Рамблер" сообщал, что фитотерапевт перечислил заживляющие растения.

Новости,Видео,Андрей Сыров,Радиостанция "Говорит Москва",
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