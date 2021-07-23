Фитотерапевт перечислил заживляющие растения

"В принципе, можно использовать размятую ромашку, она тоже антисептик. Имеется в виду аптечная ромашка. Можно, конечно, использовать календулу – она тоже обладает антисептическими, антибактериальными свойствами. Лучше сделать отвар, которым намочить ватный диск или специальную чистую ткань, а потом приложить. Антибактериальными свойствами также обладают лисички: они из всех грибов никогда не гниют, потому что там антибиотик вырабатывается внутри, и он губит микроорганизмы, которые могут проникнуть через рану и нам навредить",