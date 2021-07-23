Фитотерапевт перечислил заживляющие растения

Фитотерапевт, врач-гомеопат, кандидат биологических наук Михаил Лущик рассказал, как правильно воспользоваться растениями с целебными свойствами. Этим он поделился в интервью радио Sputnik.
В России подорожник остается одним из самых популярных средств для лечения ран и ссадин, однако есть и другие растения с аналогичными свойствами.
"В принципе, можно использовать размятую ромашку, она тоже антисептик. Имеется в виду аптечная ромашка. Можно, конечно, использовать календулу – она тоже обладает антисептическими, антибактериальными свойствами. Лучше сделать отвар, которым намочить ватный диск или специальную чистую ткань, а потом приложить. Антибактериальными свойствами также обладают лисички: они из всех грибов никогда не гниют, потому что там антибиотик вырабатывается внутри, и он губит микроорганизмы, которые могут проникнуть через рану и нам навредить",
– объяснил фитотерапевт и добавил, что не все подобные растения могут оказаться под рукой в нужный момент, а некоторые требуют дополнительной обработки перед использованием. Например, если почки черного тополя собрать заранее и настоять на спирту, то у вас получится заменитель йода.
Стоит помнить, что при более серьезных травмах стоит обращаться к скорой медицинской помощи.
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