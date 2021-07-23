Эксперты перечислили продукты, которые смягчают боль от артрита

Эксперты Американской организации пенсионеров рассказали, какие продукты смягчают боль при хроническом воспалении суставов.

Лосось содержит жирные кислоты омега-3 и снижает воспаление. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует употреблять его два раза в неделю. Заменить рыбу можно семенами чиа.

Оливковое масло первого отжима помогает снизить воспаление. И в нём содержится вещество, которое действует аналогично нестероидным противовоспалительным препаратам.

В вишне, малине и чернике есть антоцианы и антиоксиданты, которые полезны для снятия болей. Также исследования показывают, что чеснок способен снизить риск проявления остеоартрита тазобедренного сустава.

Шпинат и капуста содержат витамин К, необходимый для здоровых хрящей. Некоторые учёные считают, что витамин К предотвращает кальцификацию (затвердевание).