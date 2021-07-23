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Эксперты перечислили продукты, которые смягчают боль от артрита

Даня Виттиг
47 минут назад

Эксперты Американской организации пенсионеров рассказали, какие продукты смягчают боль при хроническом воспалении суставов.

Эксперты перечислили продукты, которые смягчают боль от артрита
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Лосось содержит жирные кислоты омега-3 и снижает воспаление. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует употреблять его два раза в неделю. Заменить рыбу можно семенами чиа.

Оливковое масло первого отжима помогает снизить воспаление. И в нём содержится вещество, которое действует аналогично нестероидным противовоспалительным препаратам.

В вишне, малине и чернике есть антоцианы и антиоксиданты, которые полезны для снятия болей. Также исследования показывают, что чеснок способен снизить риск проявления остеоартрита тазобедренного сустава.

Шпинат и капуста содержат витамин К, необходимый для здоровых хрящей. Некоторые учёные считают, что витамин К предотвращает кальцификацию (затвердевание).

Ранее "Рамблер" сообщал о пяти загадочных симптомах ревматоидного артрита.

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