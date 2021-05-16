Пять загадочных симптомов ревматоидного артрита

Ревматоидный артрит вызван проблемой иммунной системы и поражает суставы, хрящи и кости. Вылечить этот тип артрита нельзя, но можно замедлить течение болезни и облегчить его. "Рамблер" расскажет о пяти симптомах РА.

Слабая лихорадка

Когда у человека возникает заболевание, организм начинает слабеть. Поэтому появляется чувство недомогания и лихорадки. Температура может быть слегка повышена.

Потеря веса

Необъяснимая потеря веса должна насторожить в любом случае, так как является симптомом разных заболеваний. В случае РА, это косвенный эффект воспаления. Когда человек чувствует слабость и лихорадку, это может привести к потери аппетита, и в результате к потере веса.

Скованность суставов

Постоянная скованность и боль в суставах может быть ранним признаком ревматоидного артрита. Скованность может возникнуть в одном или двух небольших суставах, зачастую в пальцах. Утренняя скованность — характерная жалоба пациентов.

Чувство тепла

Если вы заметили, чувство тепла в районе суставов, стоит задуматься. Это может быть ранним признаком РА. Позже воспаление начнет вызывать покраснение кожи над ними.

Суставы повреждаются с обеих сторон