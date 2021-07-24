В США выявили чуму

Заболевание зафиксировали в американском штате Колорадо, сообщает телеканал WGN9.

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От осложнений, связанных с заболеванием, скончался десятилетний мальчик. После зафиксированного случая летального исхода Департаментом здравоохранения и окружающей среды штата Колорадо была проведена лабораторная проверка. Согласно ее результатам в шести округах штата были подтверждены случаи чумы у животных и блох.

Человеку заболевание может передаваться через укусы блох или при непосредственном контакте с животным, которое оказалось инфицированным. Эксперты советуют соблюдать меры предосторожности: исключить контакты с животными (особенно с белками), не прикасаться к выглядящими больными животным и провести дезинсекцию дома.

Также стоит обратить внимание на такие симптомы, как внезапное повышение температуры и/или увеличение лимфатических узлов. При их обнаружении следует незамедлительно обратиться к врачу. Чума поддается лечению у людей и животных в случае ее раннего выявления.