Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

В США выявили чуму

Александра Нечаева
1 час назад

Заболевание зафиксировали в американском штате Колорадо, сообщает телеканал WGN9.

В США выявили чуму
Фото: DepositphotosDepositphotos

От осложнений, связанных с заболеванием, скончался десятилетний мальчик. После зафиксированного случая летального исхода Департаментом здравоохранения и окружающей среды штата Колорадо была проведена лабораторная проверка. Согласно ее результатам в шести округах штата были подтверждены случаи чумы у животных и блох.

Человеку заболевание может передаваться через укусы блох или при непосредственном контакте с животным, которое оказалось инфицированным. Эксперты советуют соблюдать меры предосторожности: исключить контакты с животными (особенно с белками), не прикасаться к выглядящими больными животным и провести дезинсекцию дома.

Также стоит обратить внимание на такие симптомы, как внезапное повышение температуры и/или увеличение лимфатических узлов. При их обнаружении следует незамедлительно обратиться к врачу. Чума поддается лечению у людей и животных в случае ее раннего выявления.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что российские ученые создали новый способ лечения больных ВИЧ.

Новости,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители