Врач перечислил способы избежать тромбоза после COVID-19

Клинический фармаколог, терапевт Андрей Кондрахин рассказал, как избежать тромбозов после перенесенного коронавируса. Врач заявил, что это опасное осложнение, которое может привести к инсультам и инфарктам даже в течение месяца после выздоровления.
По словам врача, чтобы избежать тромбоза, во время болезни пациентам назначают разжижающие кровь препараты гепариновой группы или новых оральных коагулянтов.
«Эта группа медикаментов позволяет провести профилактику тромбозов и смерти от их образования. При этом аспирин и другие препараты не применяются — они не показали эффективности, нет убедительных данных о том, что они действительно помогают. Тем не менее, если человек обратился за помощью вовремя, есть шансы полностью выздороветь и не получить тромбозов, особенно легочных артерий, которых мы больше всего опасаемся», — сообщил врач.
Медик отметил, что сейчас накапливаются случаи инфарктов и инсультов после перенесенного COVID-19. Связь между двумя заболеваниями еще предстоит изучить.
«Риск тромбозов сохраняется в течение месяца после официальной выписки пациента, — добавил Кондрахин. — Особенно если были предпосылки, такие как варикозная болезнь нижних конечностей, тромбофлебиты, мерцательная аритмия и даже геморрой».
Даже если до болезни человек был здоров и не жаловался на самочувствие, после выписки необходимо сделать коагулограмму. Это анализ, который оценивает свертываемость крови.
«Были случаи, когда кровь менялась повторно — на первой коагулограмме все в норме, на второй показатели завышены. Риск сохраняется в течение месяца, отдаленные последствия, возникшие через год-два, нельзя связать с перенесенным коронавирусом», — объяснил он.
Кондрахин также рекомендовал пить много воды, чтобы предотвратить сгущение крови, особенно в жаркую погоду.
Ранее "Рамблер" сообщал о риске тромбоза после коронавируса в процентах.