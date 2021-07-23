Врач перечислил способы избежать тромбоза после COVID-19

«Эта группа медикаментов позволяет провести профилактику тромбозов и смерти от их образования. При этом аспирин и другие препараты не применяются — они не показали эффективности, нет убедительных данных о том, что они действительно помогают. Тем не менее, если человек обратился за помощью вовремя, есть шансы полностью выздороветь и не получить тромбозов, особенно легочных артерий, которых мы больше всего опасаемся», — сообщил врач.