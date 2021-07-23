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Россиянам назвали полезную дозу алкоголя

Даня Виттиг
3 часа назад

Россиянам назвали полезную суточную дозу алкоголя. Об этом сообщил доктор наук, профессор пищевой биотехнологии, экс-директор Виншампанкомбината Геннадий Пищиков. Его слова передает «Российская газета».

Россиянам назвали полезную дозу алкоголя
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Он сразу уточнил, вывести единую форму полезного алкоголя для почти восьми миллиардов человек невозможно. При этом в каждой стране есть усредненные нормы полезного потребления алкоголя, которые распространяются на людей, ведущих активный образ жизни.

«Молодым женщинам разумно выпивать по 50-125 миллилитров хорошего — подчеркну, хорошего — сухого красного вина в день, мужчинам — в два раза больше. С возрастом эта норма подлежит корректировке», — объяснил доктор наук норму для россиян.

Ранее "Рамблер" сообщал, почему от алкоголя появляется насморк.

Новости,"Российская газета",
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