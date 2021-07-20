Почему от алкоголя появляется насморк

Алкоголь влияет на организм, в каком количестве вы бы его не употребляли. Токсичность спиртного отражается не только на внутренних органах, но и на всех системах организма. Одним из признаков такого влияния является насморк. Он появляется у большого количества людей после того, как они принимают спиртное, "Рамблер" рассказывает, почему так происходит.

Аллергия

Так может проявляться аллергия на алкоголь. В следующий раз проследите, есть ли у вас сопли после определенного вида алкоголя или после всего. Если получается второй вариант, то у вас может быть аллергия на спирт.

Аллергия на алкоголь проявляется по-другому и называется "аллергический ринит". Его типичные признаки – чихание и насморк. При этом, при длительном и систематическом употреблении алкоголя риск хронического ринита увеличивается на 3%. По данным ученых, аллергический ринит с реакцией на алкоголь поражает от 10 до 40% людей в зависимости от страны.

Псевдоаллергия

Существует и другие понятие, которое называют псевдоаллергией. В таком случае организм не дает иммунный ответ, как при настоящей аллергии. Это происходит из-за нарушения обмена гистамина или жирных кислот. В таком случае к насморку добавляется сыпь на коже и сильный зуд.

Расширение сосудов