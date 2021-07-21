Опасный уровень холестерина можно определить по пальцам ног

Врачи рассказали, что жировые наросты на пальцах ног являются признаком высокого уровня холестерина. Об этом сообщает Daily Express.
Отмечается, что повышение уровня холестерина проходит бессимптомно, но в некоторых случаях об этом начинает сигнализировать кожа.
"Жировые образования могут вырасти на пальцах ног, но также они возникают на ахилловом сухожилии"
Размер жировых наростов может достигать семи сантиметров. Такое повышение уровня холестерина может быть опасно тем, что повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний.