Медленно есть: диетолог — о том, как победить изжогу

Американский клинический диетолог Викки Петерсен рассказала о причинах появления изжоги. Эксперт также дала несколько рекомендаций в борьбе с недугом. Ее слова приводит Digital Journal.

Среди основных причин появления изжоги доктор назвала курение, ожирение, стресс, употребление большого количества кофеина, диету с высоким содержанием жиров и грыжу пищеводного отверстия диафрагмы. По словам специалиста, курение и кофеин способствуют ослаблению пищевого сфинктера, отвечающего за предотвращение попадания еды из желудка в пищевод.

По словам эксперта, люди с избыточным весом отличаются слабыми мышцами живота и диафрагмы, что приводит к возникновению проблем с перевариванием пищи и к изжоге. Диета с высоким содержанием жиров, как сообщает диетолог, создает нагрузку на печень, желудок и желчный пузырь.