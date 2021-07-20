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Медленно есть: диетолог дала рекомендации в борьбе с изжогой

Катерина Саломе
2 часа назад
Американский клинический диетолог Викки Петерсен рассказала о причинах появления изжоги. Эксперт также дала несколько рекомендаций в борьбе с недугом. Ее слова приводит Digital Journal.
Медленно есть: диетолог — о том, как победить изжогу
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Среди основных причин появления изжоги доктор назвала курение, ожирение, стресс, употребление большого количества кофеина, диету с высоким содержанием жиров и грыжу пищеводного отверстия диафрагмы. По словам специалиста, курение и кофеин способствуют ослаблению пищевого сфинктера, отвечающего за предотвращение попадания еды из желудка в пищевод.
По словам эксперта, люди с избыточным весом отличаются слабыми мышцами живота и диафрагмы, что приводит к возникновению проблем с перевариванием пищи и к изжоге. Диета с высоким содержанием жиров, как сообщает диетолог, создает нагрузку на печень, желудок и желчный пузырь.
Чтобы избавиться от изжоги, врач рекомендует есть медленно и хорошо пережевывать пищу. Также она советует не ложиться спать сразу после приема пищи, а физические нагрузки не проводить на голодный желудок.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, как горечи влияют на пищеварение.
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