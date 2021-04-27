Лопух и одуванчик: как горечи влияют на пищеварение

Обычно в нашем рационе преобладает сладкая, соленая или кислая пища. А вот горький вкус мало кто предпочитает. Тем не менее, его наличие в рационе очень важно для здоровья. Нутрициологи рекомендуют регулярно употреблять горечи для улучшения пищеварения. Подробнее — в материале "Рамблера".

К горечам относятся лекарственные растения, содержащие вещества с ярко выраженным горьким вкусом. Среди них — корни лопуха и одуванчика, золототысячник, полынь, листья трилистника, корица, фенхель, чертополох, календула, шафран, анис и многие другие.

Как считают специалисты в области питания, горечь хорошо воздействует на кишечник и ЖКТ в целом. Эти лекарственные растения повышают кислотность, увеличивают желчеотделение, улучшают кишечную моторику и налаживают стул. Кроме того, горечи предотвращают функциональную диспепсию, когда нарушено пищеварение, положительно влияют на нервную и гормональную системы.

Как это происходит? С точки зрения физиологии, горечи раздражают вкусовые рецепторы, выделяется слюна и начинается процесс секреции гормона гастрина, который регулирует производство желудочной кислоты. Помимо этого, стимулируется работа печени, вырабатывающей желчь, и поджелудочной железы, производящей пищеварительные ферменты.