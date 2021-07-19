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Подросток скончался от перитонита из-за ошибки врача

Стелла Шмель
51 минуту назад
В Бурятии произошел трагический инцидент. 17-летний подросток обратился в детскую больницу с болью в животе.
Подросток скончался от перитонита из-за ошибки врача
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Врач отправил его домой, больной скончался, сообщает региональное управление СКР.
Подросток умер через два дня после обращения. У больного был перитонит, который требовал оперативного лечения.
"На изъятой видеозаписи виден весь процесс приема пациента, в том числе, запечатлено, что пальпация живота вызывала у подростка сильную боль. В настоящее время уголовное дело находится в производстве следователей по особо важным делам",
- сообщили в пресс-службе СКР.
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Новости,СКР,
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